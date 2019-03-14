Aleksic: "Kötü gidişin nedenini bilmiyorum"
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Aleksic: "Kötü gidişin nedenini bilmiyorum"

Evkur Yeni Malatyasporlu Aleksic ve Erkan Kaş, Ankaragücü karşılaşmasından galip gelerek kötü gidişe son vermek istediklerini söyledi.

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14 Mart 2019 , Perşembe
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