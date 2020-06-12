Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a geldi!

Takım yöneticileri, futbolcular ve teknik ekip, uçakta yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde maskeli ve sosyal mesafeye kurallarına dikkat ederek yolculuk yaptı.

Alanyaspor, ligde Medipol Başakşehir ile yarın saat 18.30'da, Antalyaspor da Beşiktaş ile saat 21.00'de karşılaşacak.

Karşılaşmaların ardından her iki takımın Antalya'ya aynı uçakla dönecekleri öğrenildi.