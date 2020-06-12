Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a geldi! - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
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Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a geldi!

Süper Lig resmen kaldığı yerden devam ediyor... 27. hafta karşılaşmalarında Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir ile karşılaşacakken, Fraport TAV Antalyaspor ise Beşiktaş'a konuk olacak. İki Akdeniz ekibi, İstanbul'a aynı uçakla geldi. İki takımdan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

Takım yöneticileri, futbolcular ve teknik ekip, uçakta yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde maskeli ve sosyal mesafeye kurallarına dikkat ederek yolculuk yaptı.

Alanyaspor, ligde Medipol Başakşehir ile yarın saat 18.30'da, Antalyaspor da Beşiktaş ile saat 21.00'de karşılaşacak.

Karşılaşmaların ardından her iki takımın Antalya'ya aynı uçakla dönecekleri öğrenildi.

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12 Haziran 2020 , Cuma
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