Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Alanyaspor, konuk ettiği rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Maç sonrası kural hatası konusu tartışmaların odağı oldu.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Alanyaspor, konuk ettiği rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Maç sonrası kural hatası konusu tartışmaların odağı oldu. Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? A Spor yorumcuları Haldun Domaç, Evren Turhan, Emre Bol ve Reha Kapsal, Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki kural hatası konusunu masaya yatırdı. İşte o açıklamalar...
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