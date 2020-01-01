Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: İlk yarıda 29 puan önemli bir başarı
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in ilk devresinde topladıkları 29 puanın kendileri için başarılı bir sonuç olduğunu söyledi.
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