Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut için teklif yok
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Ligin ne zaman başlayacağına dair bir tahminde bulunmak şu an için zor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu öne sürülen Erol Bulut için sarı-lacivertli yönetimle telefonda görüştüğünü açıklayan Çavuloğlu, bu iddiaların aslı olmadığını söyledi. Öte yandan Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları N'Sakala için ise, "Durumu sezon sonunda belli olacak" dedi.
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