Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut için teklif yok
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Ligin ne zaman başlayacağına dair bir tahminde bulunmak şu an için zor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu iddia edilen Erol Bulut için Fenerbahçe yönetimiyle telefonda konuştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu iddiaların aslı olmadığını söyledi. Öte yandan N'Sakala için konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Durumu sezon sonunda belli olacak" dedi.
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