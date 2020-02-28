Alanya'da kritik randevu
Beşiktaş, Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. İşte iki takımdan son detaylar...
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