Alan'da işlem tamam
Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona geldi. Alan'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
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