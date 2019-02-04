Al Nassr Maicon'un peşinde
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Brezilyalı stoper Maicon için sarı kırmızılılara teklifte bulundu...
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