Al Hilal'den Gomis'e flaş teklif!
Galatasaray'ın Fransız forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e yolunda olduğu bildirildi. Sarı kırmızılı ekip Arap yetkililerle pazarlık masasında.
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