Al Hilal Gomis'ten sonra Maicon'u da aldı
Al Hilal, Galatasaraylı oyuncu Maicon'u 3 milyon euro karşılığında bir yıllığına kiraladı.
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