Akyazı'da zorlu randevu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Akyazı'da kozlarını paylaşacak. Bordo mavili ekip, 62 puanla bir basamak üstündeki? Beşiktaş'ı yenerek, üçüncülük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.
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