Akhisarspor'dan Suat Arslanboğa'ya protesto
Akhisarsporlu oyuncular, Ziraat Türkiye Kupası finalini yöneten Suat Arslanboğa'yı protesto ederek kupa seremonisine katılmadı.
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