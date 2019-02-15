Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi bitti
Akhisarspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.
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