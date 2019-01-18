Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası açılış maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken karşılaşmada kural hatası olduğu ortaya çıktı. Kadroda yabancı bulundurma sınırı 11 iken Akhisarspor mücadeleye 13 yabancı ile çıktı. A Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayına bağlanarak detayları anlattı.

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadelede kural hatası olduğu ortaya çıktı.



Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçında kural hatası yaptı.



TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.



Futbol Müsabaka Talimalatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre, Akhisarspor maça fazla sayıda yabancı oyuncuyla çıktığı için Ege temsilcisi hükmen mağlup ilan edilecek.



ŞİMDİ NE OLACAK?



Maçın bitiş düdüğünden sonra maçın temsilcisi raporuna bu durumu yazacak. Yapılacak değerlendirme ve tespitlerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, sevk işlemini gerçekleştirecek.