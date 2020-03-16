Akdeniz'de kritik mücadele
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Sivasspor zirve mücadelesini sürdürmek için zorlu mücadeleden galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
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