Ajdin Hasic'e iki dev talip!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta genç oyuncu Ajdin Hasic ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic'i Napoli ve Benfica istiyor.
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