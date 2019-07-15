Ajax 2-1 Medipol Başakşehir | Maç özeti
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında Ajax ile hazırlık maçı yaptı. Hollanda temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı.
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