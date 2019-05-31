Ahmet Ürkmezgil: Avcı'dan beklentimiz şampiyonluk
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil anlaşmaya vardıkları Abdullah Avcı'nın siyah beyazlı kulübe son derece uygun bir teknik adam olduğunu söyledi. A Spor'a konuşan Ürkmezgil, "Avcı'dan beklentimiz şampiyonluk" dedi.
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