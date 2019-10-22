Ahmet nur Çebi'yi büyük borç yükü bekliyor
Beşiktaş'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi'nin önünde büyük bir mali yük bulunuyor. 2 milyar 800 milyon Türk lirası borcu olan Beşiktaş'ta ekim ayının sonuna kadar 105 milyon Türk lirası ödeme yapılması gerekiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!
- 'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'
- Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu!
- Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...
- Rıdvan Dilmen: Penaltı değil bu pen'yedi'
- Herkes bunu merak ediyor! Seçime kimler girecek? İşte cevabı...
- Spor yazarları Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi!
- Adem Ljajic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.