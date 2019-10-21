Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

ZOR SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ

"Çok zor bir süreç yaşayacağız ama başaracağımızdan eminim. Gücü yönetici arkadaşlarımdan, taraftarımızdan, genel kurulu ve divan kurulu üyelerimizden almayı düşünüyorum. Sürekli iletişim halinde olup soracağım, yapmak istediklerimi danışacağım. Değişik bir yönetim şekli uygulamak istiyorum. Beşiktaş'a bir değişim getirmek istiyorum. Klasik olan, beğenilmeyen ve Beşiktaş'ı sıkıntıya sürükleyen olayları da çözmek için bir ana hedefim var. Bunları sıraya koyup yapmaya çalışacağız."

ABUK SABUK TRANSFERLER İSTEMİYORUM

Ne yapılabilirse onu yapacağız. Bir kere abuk sabuk transferler istemiyorum. 90 milyon Euro'luk bütçelerle iki sene şampiyon olamamak gerekli sorunu gösteriyor. İsraf yapmayacağız. Her atacağınız imzanın Beşiktaş'a bir taahhüt olacağını düşünerek 1 kere değil belki 11 kere düşünmek gerekecek. Gelişigüzel hareketler artık yok çünkü camia artık bunu kaldırmıyor. Ülkenin spor anlayışı da bunları kaldırmıyor. Dikaktli ve titiz olmak zorundayız.

ABDULLAH AVCI'YA GÜVENİYORUM

"Önümüzde çok önemli iki maç var. Bu süreçte hocamla beraber takımı çok iyi motive etmek istiyorum. Önce Ümraniye ardından mali durumlar olmak üzere ikisini paralel getireceğiz Sonra da değişimlere ufak ufak başlayacağız. Abdullah Avcı Türk sporu için çok kıymetli bir insan. Hocanın bu işte başarılı olacağını düşünüyorum. Olmadığı takdirde Abdullah Hoca gereğini yapacaktır ama hocanın ocak ayına kadar problemleri çözeceğine inanıyorum."