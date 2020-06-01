Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la yeni bir oluşum içine gireceklerini belirterek genç teknik adamın kendileri için şans olduğunu söyledi. Başkan Çebi, futbolculardan indirim talep ettiklerini de ifade etti.
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