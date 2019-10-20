Ahmet Nur Çebi: Başkan seçilemesem de Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım
Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay bugün başkan olmak için yarışıyor. Oy verme işlemi öncesi konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Başkan seçilemesem de Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım" dedi.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:
GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK YÖNETİCİLER İSTİYORUM
"Ben katılımcı, paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Ben idarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Gerçeklerle yüzleşecek yöneticiler ve genel kurul istiyorum."
BAŞKAN SEÇİLEMESEM DE HİZMET ETMEYE HAZIRIM
"Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bindirilmiş kıtalardı, şunlardı, bunlardı. Beşiktaşlı özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Sandıktan içeri girdiğinde onun işi sadece Beşiktaş'ı düşünerek oy atmaktır. Dolayısıyla bugün hepimiz bir şeyi göstereceğiz, ispat edeceğiz. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar yoktur. Oy kullanacak olanlar Beşiktaş için oy kullanacaktır, Beşiktaşlılar bugün sandıkları kirletmeyeceklerdir. Seçilecek başkan benim de başkanım olacaktır, ben Beşiktaş'a seçilmesem de hizmet etmeye hazırım."
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