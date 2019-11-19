Ahmet Kutucu'nun mükemmel frikiği direkte patladı
Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme 6'ncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi. Maçın önemli dakikalarında Ahmed Kutucu'nun kullandığı serbest vuruşta direği geçemedik.
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