Ahmet Kavalcı'dan transfer açıklaması
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kavalcı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takviye istediği mevkileri açıkladı.
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