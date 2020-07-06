Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Fatih Terim zirvede bıraksın"
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Beyaz TV yorumcusu ve Sabah yazarı Ahmet Çakar, "Zirvede bırakan herkes ama herkes müthiş hatırlanır. Eğer zirvede bırakmazsan ayağa düşersin. Zirvede bırakmak çok önemli. Fatih Terim hala Galatasaray camiasının en büyük sportif efsanesidir. 9'da 8 şampiyonluk yeter" dedi.
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