Ahmet Çakar'dan flaş Aykut Kocaman iddiası
Dün akşam yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde Aykut Kocaman'ın istifa edeceği iddiasında bulundu.
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