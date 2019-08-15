Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması: Şu anda olumsuz bir durum yok

Ahmet Bulut'un açıklamaları şu şekilde;

"Falcao'nun hafta sonunda maçı var. Hafta başında her şey netleşir. Monaco bir tane daha golcü alacak. Hafta başında imzalarlar diye düşünüyorum. Falcao transferinde olumsuz bir şey yok. Kendisi de Galatasaray'da oynamak istiyor."