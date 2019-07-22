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Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Gerçekleşme ihtimali...

Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü yıldız golcü Radamel Falcao ile ilgili olarak menajer Ahmet Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılılara transferini değerlendiren Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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22 Temmuz 2019 , Pazartesi
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