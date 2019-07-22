Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Gerçekleşme ihtimali...
Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü yıldız golcü Radamel Falcao ile ilgili olarak menajer Ahmet Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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