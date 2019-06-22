Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet? Ağaoğlu, 4 ya da 5 nokta transfer yapacaklarını söyledi. Ağaoğlu, önceliklerinin stoper, orta saha ve forvet olduğunu belirtti.
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