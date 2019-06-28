Ahmet Ağaoğlu'ndan müjde: Trabzonspor'un bir kuruş borcu kalmadı | Video haber

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali yapısı ve yapılandırılan borçlarla ilgili olarak TRTSPOR'a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

'Bana göre Türk futbolunda devrim dün gece lisans talimatının yürürlüğe girmesidir'

"Bu Aralık ayında başlayan bir süreç. Hepimiz biliyoruz ki, Süper Lig kulüplerinin banka borçları 14 Milyara kadar tırmandı. Bankalar Birliği ve TFF ile yaptığımız toplantıda, 'Sizlerin gideceği yol iyi değil. Ödeme güçlüğü çekiyorsunuz. Biz sizlerin borçlarınızı belirli kurallar çerçevesinde yapılandırmayı düşünüyoruz.' denildi. Gelirinize göre harcama yetkilerinizin olacağı bir kurallar vardı. Biz önlemimizi almıştık. 5 Milyon açık verecekken 55 Milyon Euro açık verdik. Gelirlerimizi, giderlerimizi çok açık bir şekilde Bankalar Birliği ile paylaştık. Transfer yasağımız olmasına rağmen orta sahadaki tek oyuncumuz Kucka'yı satmak zorunda kaldık. Bana göre Türk futbolunda devrim dün gece lisans talimatının yürürlüğe girmesidir. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Diyelim ki 10 Milyon Euro'ya oyuncu satarsanız bunun 3,5 Milyon Euro'sunu kullanabilirsiniz, gerisi borca gider. Bankalar Birliği ilk iki sene ana para ödemesiz anlaşma yapmak istedi. Kulüp giderleri diyelim ki 70 lira olacak. Bunun dışına çıkarsan, yapılacak tüm borçlardan kulüp başkanını sorumlu tutuyorum diyor. Belirli çizginin dışına çıktığın zaman bütün borçları kulüp başkanından tahsil edecek."

'ŞANSIMIZ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI'

"Kesinlikle UEFA'nın öne sürdüğü şartlardan biri de buydu. Birisi lisans talimatının yürürlüğe girmesi, diğeri de bankalarla yapılacak olan anlaşmaydı. Ceza riski ortadan kalktı diyemem ama şansımız önemli ölçüde arttı."

'TRABZONSPOR'UN BİR KURUŞ BORCU KALMADI'

"Bugün saat 18:00 itibari ile Trabzonspor'un hiçbir kulübe, hiçbir futbolcuya, hiç bir menajere bir kuruş borcu kalmadı. Transferle alakalı olarak konuşmak gerekirse, 2-3 Milyon Euro bandında transfer bütçemiz var. Önceliğimizi genç oyunculara verdik. Yeniden yapılandırmanın da olmasını bekliyorduk. İsim vermeden konuşursak, mevki olarak stoper, orta saha ve forvet bölgesine 10 gün içerisinde görüşmelerimizi belirli bir aşamaya taşıdığımız oyuncularla anlaşmayı imzalayarak transfer sezonunu da kapatacağız. Bu oyuncularda direk ilk 11'de kadroya katkı verecek oyuncular. Mevcut kadroda teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda 1-2 oyuncu ayrılabilir. Tabi bu isimler Sosa, Anthony, Yusuf, Abdülkadir gibi isimler değil..."