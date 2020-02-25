Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kalecileri Uğurcan Çakır ve golcüleri Alexander Sörloth için, "Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden ve Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri bizde" diye konuştu.
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