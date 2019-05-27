Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet? Ağaoğlu, genç futbolculara yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek 5 ya da 6 transfer yapacaklarını belirtti.
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