Ahmet Ağaoğlu'dan FFP açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Finansal Fair Play konusundaki kararın en geç 10 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un üst kurula sevk edilmesiyle ilgili kararın en geç 10 gün içinde açıklanmasını beklediğini söyledi.
Ağaoğlu, karar hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine "Karar olumlu mu olumsuz mu olacak, emin olamazsınız. UEFA Finansal Fair Play konusunda karar, bir hafta 10 gün içinde çıkar." dedi.
Üst kurula sevk edilmeleriyle ilgili kararın farklı çıkmasını beklediğini ama bunun olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Disiplin komitesine şartlı olarak sevk edildik, ceza alınsın diye gönderilmedik." diye konuştu.
Trabzonspor'un yapılan sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle üst kurula sevk edildiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları söyledi:
"Bu var ama bunun yanında uygulanmakta olan ekonomik politika, altyapıya yapılan yatırım, oyuncu alış ve satışında gösterilen hassasiyet, bütçeyi denkleştirme yolundaki uygulamaları nedeniyle Trabzonspor'un önümüzdeki sene UEFA'ya devam etmesi yönünde tavsiye kararı da var. Disiplin komitesinde tavsiye niteliğinde görüş de var. Ancak şu üç şeyi sağladıkları takdirde bu olur ibaresi var. Nedir bunlar? 2018 mayıs itibarıyla bütçenin 5 milyon avrodan fazla açık vermemesi, orada sorun yok. Uygulamakta oldukları ekonomik politikanın, finansal politikanın devam etmesi koşulu, orada da sorun yok. En son Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın haziran ayı itibarıyla imzalanmış olması. Haziran ayında bu anlaşmanın yapılması lazım."
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