Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, kulübün UEFA ile alakalı yaşadığı sıkıntıları ve genç futbolcuların transfer sürecini değerlendirdi.
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