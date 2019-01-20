Ahmet Ağaoğlu: Yazık değil mi o çocukların gözyaşlarına

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu,"Yazık değil mi o çocukların gözyaşlarına... Bugün çocukları hüngür hüngür ağlatanlar oturup düşünmeli. Gerçekten ülke futboluna mı hizmet ediyorlar, yoksa farklı bir düşünceleri mi var?" ifadelerini kullandı.