Ahmet Ağaoğlu: Yazık değil mi o çocukların gözyaşlarına
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu,"Yazık değil mi o çocukların gözyaşlarına... Bugün çocukları hüngür hüngür ağlatanlar oturup düşünmeli. Gerçekten ülke futboluna mı hizmet ediyorlar, yoksa farklı bir düşünceleri mi var?" ifadelerini kullandı.
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