Ahmet Ağaoğlu: Yazık değil mi o çocukların gözyaşlarına
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Ahmet Ağaoğlu: Yazık değil mi o çocukların gözyaşlarına

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu,"Yazık değil mi o çocukların gözyaşlarına... Bugün çocukları hüngür hüngür ağlatanlar oturup düşünmeli. Gerçekten ülke futboluna mı hizmet ediyorlar, yoksa farklı bir düşünceleri mi var?" ifadelerini kullandı.

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20 Ocak 2019, Pazar
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