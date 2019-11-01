Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor - Son dakika Trabzonspor videoları, Trabzonspor haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor

Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların maçı her anında mücadele ettiğini belirterek "Bizim çocukları izlerken umudum hiç kaybolmuyor" dedi.

Trabzonspor zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu kritik golle 1 puan çıkarmayı başardı.

Bordo-mavili futbolcuların karşılaşmanın her anında pes etmeden mücadele ettiğini belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma olan güvenini paylaştı.

Sıkıntılı sürece rağmen çok çok iyi noktada olduklarını belirten Ağaoğlu, "Bizim çocuklar asla pes etmiyor. maçın her anında durmadan savaşıyorlar. Mücadeleden asla geri adım atmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında golün son anda gelmesinin kendisini şaşırtmadığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Gol son dakikada geldi ama ben o golün geleceğine inanıyordum. Çünkü bizim takımımızın neler yapabileceğini biliyorum.Bbizim çocukları izlerken umudum hiç kaybolmuyor. Bu takımın potansiyeli çok daha fazla. Sakat oyuncularımız var. Onlar da dönünde seviye atlayacağız. Mevcut oyuncularımız eksikleri sağ olsunlar hiç arattırmadılar" şeklinde konuştu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
01 Kasım 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN