Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların maçı her anında mücadele ettiğini belirterek "Bizim çocukları izlerken umudum hiç kaybolmuyor" dedi.
Trabzonspor zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu kritik golle 1 puan çıkarmayı başardı.
Bordo-mavili futbolcuların karşılaşmanın her anında pes etmeden mücadele ettiğini belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma olan güvenini paylaştı.
Sıkıntılı sürece rağmen çok çok iyi noktada olduklarını belirten Ağaoğlu, "Bizim çocuklar asla pes etmiyor. maçın her anında durmadan savaşıyorlar. Mücadeleden asla geri adım atmıyorlar" ifadelerini kullandı.
Başakşehir maçında golün son anda gelmesinin kendisini şaşırtmadığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Gol son dakikada geldi ama ben o golün geleceğine inanıyordum. Çünkü bizim takımımızın neler yapabileceğini biliyorum.Bbizim çocukları izlerken umudum hiç kaybolmuyor. Bu takımın potansiyeli çok daha fazla. Sakat oyuncularımız var. Onlar da dönünde seviye atlayacağız. Mevcut oyuncularımız eksikleri sağ olsunlar hiç arattırmadılar" şeklinde konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Başakşehir - Trabzonspor maçından kareler...
- İşte Süper Lig'deki futbolcuların güncel piyasa değerleri
- İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu!
- Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu
- İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!
- Trabzonspor'un Mete Kalkavan kabusu bitmek bilmiyor
- UEFA'dan Galatasaray'a şok! Fenerbahçe...
- Başakşehir Trabzonspor maçında şok kavga! İşte o anlar...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.