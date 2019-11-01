Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor

Trabzonspor zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu kritik golle 1 puan çıkarmayı başardı.

Bordo-mavili futbolcuların karşılaşmanın her anında pes etmeden mücadele ettiğini belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma olan güvenini paylaştı.

Sıkıntılı sürece rağmen çok çok iyi noktada olduklarını belirten Ağaoğlu, "Bizim çocuklar asla pes etmiyor. maçın her anında durmadan savaşıyorlar. Mücadeleden asla geri adım atmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında golün son anda gelmesinin kendisini şaşırtmadığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Gol son dakikada geldi ama ben o golün geleceğine inanıyordum. Çünkü bizim takımımızın neler yapabileceğini biliyorum.Bbizim çocukları izlerken umudum hiç kaybolmuyor. Bu takımın potansiyeli çok daha fazla. Sakat oyuncularımız var. Onlar da dönünde seviye atlayacağız. Mevcut oyuncularımız eksikleri sağ olsunlar hiç arattırmadılar" şeklinde konuştu.