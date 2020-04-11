Ahmet Ağaoğlu: Son 24 ayın 23'ünü Trabzonspor'a adadım
Trabzonspor başkanlığındaki ikinci yılını geride bırakan Ahmet Ağaoğlu, görev yaptığı süreci değerlendirdi. Ağaoğlu, "Son 24 ayın 23'ünü Trabzonspor'a adadım." dedi.
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