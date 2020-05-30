Ahmet Ağaoğlu resmen açıkladı! Jose Sosa...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan önemli açıklamalar... Joao Pereira için düzenlenen imza töreninde konuşan Ağaoğlu, kaptan Jose Ernesto Sosa'nın geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaparken, oyuncunun Trabzonspor'da kalmak istediğini ifade etti.
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