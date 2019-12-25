Ahmet Ağaoğlu: O görüşme TFF binasında yapılmalıydı | İZLE
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Ağaoğlu, Zorlu Center'da TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki görüşmeye dair aldığı soruyu ise, "Ali Koç, MHK Başkanı ve TFF arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu." şeklinde yanıtladı.
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