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Ahmet Ağaoğlu: Jose Sosa yüzde 99 kalacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa ile yeni sözleşme konusunda önemli aşama kaydettiklerini belirtti. Ağaoğlu, "Sosa yüzde 99 kalacak" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beINSports'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonu bitecek Jose Sosa ile yapılan görüşmelerde sona gelindiğini belirtti.

Sosa'yı futbolu bıraktıktan sonra da Trabzonspor Kulübü'nde görmeyi arzuladığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Sosa bizim çok önemli değerlerimizden birisi. Bu ay sonu itibariyle görüşmeler bitecektir. Sosa %99 kalacak, kaldı da, asbaşkanımız detayları görüşüyor.' ifadelerini kullandı.

Altyapıdan oyuncu yetiştirmenin önemine vurgu yapan Başkan Ağaoğlu, "Biz üretip satmak zorundayız. Trabzonspor Kulübü, her sene 10-20 milyon euro aralığında bir oyuncu yetiştirip satmak zorunda. Altyapısından gelen oyunculara en fazla süre veren takım Süper Lig'de Trabzonspor, UEFA Liglerinde ise 22. takımız. sadece Yusuf Yazıcı'nın transferinden 17 milyon euro gibi bir gelir elde ettik. Yanılmıyorsam 2010 yılından bu yana da ilk defa borsada 106 milyon lira kar açıkladık. Bir anda sportif tarafı kar eden bir kulüp haline geldik.'' dedi.

Zirve yarışını değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonluk yolunda bu mücadeleyi layıkıyla vereceğiz. Yollar bizi nereye götürecek, hep birlikte göreceğiz. Şartlar ne olursa olsun biz o zirve yarışının içerisindeyiz. Zirve yarışının içinde olmadığınız takdirde, o mücadeleyi vermediğiniz takdirde ileriye dönük bir hedef koysanız dahi o hedefi yakalamanız ancak tesadüflerle sınırlı kalır." şeklinde konuştu.

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17 Kasım 2019 , Pazar
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