Ahmet Ağaoğlu: "Enseyi karatmaya gerek yok"

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Üç tavsiye maddesiyle sevk ediliyoruz. Birinci maddede şu anda uyguladığımız nakit akış dengesini veya finansal programı sürdürmek. İkincisi en geç 5 Mayıs 2019'a kadar maksimum 5 milyon Euro bütçe açığı vermek. Üçüncüsü ve en önemlisi TFF'nin borçların yeniden yapılandırılmasının haziran ayı içerisinde tamamlanması."

"UEFA Disiplin Kurulu'na Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılmasını tavsiye eden bir mektup sunuldu. Ancak UEFA, Avrupa kupalarına katıldığınız takdirde gelirinizin yüzde 50'sini alacak."

"Bu durum çok negatif bir şey değil. İzlemiş olduğumuz ekonomik ve finansal politika ve oyuncu kadrosundaki daralma ve aldığımız başarılı sonuçlar, UEFA tarafından pozitif olarak değerlendirildi. Dolayısıyla enseyi karartmaya gerek yok."