Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız

"SALI GÜNÜNE KADAR TAKIM İZİNLİ, SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Ağaoğlu, takıma şu an izin verildiğini belirtirken, "Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız Trabzon'da olacak. Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Salı günü çalışmalara başlayacağız. Ligin başlama zamanı da belli değil çünkü salgının ilerleyişine göre kararlar alınacak. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Toplantısı mutlaka olur ve orada konuşulur" dedi.