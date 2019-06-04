Ahmet Ağaoğlu: Az ama öz transfer yapacağız
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde önceliklerinin takımın kimliğine uygun isimleri hedeflediklerini, az ama öz transferler yapacaklarını söyledi.
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