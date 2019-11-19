Ahmed Kutucu milli forma sevinci yaşadı
Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ahmed Kutucu, 2-0'lık andorra galibiyetinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.
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