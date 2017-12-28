Afrika'dan Feriköy'e umut yolculuğu...
Nijerya, Kamerun, Gana, Fildişi Sahili, Senegal... İşte Afrika'dan Türkiye'ye profesyonel futbolcu olma umuduyla gelen, menajerler tarafından dolandırılan vekendi imkanlarıyla hayata tutunmaya çalışan futbolcuların hikayesi...
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