Adriano Brezilya'ya döndü
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Adriano, Athletico Paranaense'ye transfer oldu.
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