Adis Jahovic: "Sezona galibiyetle başlamak önemliydi"
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Adis Jahovic ve Fabien Farnolle, 3-0 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundular.
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