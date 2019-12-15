Adis Jahovic: Golümü attığım için çok mutluyum
Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında BTC Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Sergen Yalçın'ın ekibi Bifouma ve Jahovic'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş tam 8 hafta sonra yenilmiş oldu. Maç sonrası Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Jahovic, "Golümü attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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