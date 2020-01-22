Adis Jahovic Antalyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Antalyaspor daha önce Sinan Gümüş'ü de transfer etmişti.
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